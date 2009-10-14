Polis müdürüne tecavüz iddiası

Malatya’da bir kadın, yardım talebiyle gittiği polis müdürünün kendisine tecavüz ettiğini ileri sürerek, cumhuriyet savcılığına şikâyette bulundu



İddiaya göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne giden, kocasının polis olduğunu, ancak ayrı yaşadıklarını ve boşanma davasının devam ettiğini, çocuklarına bakabilmesi için yardıma ihtiyacı olduğunu belirten 2 çocuk annesi Ö.D., yardım alması için çocuk şube müdürlüğüne gönderildi.



Soruşturma ve tayin!



Ö.D. bir süre sonra cumhuriyet savcılığına başvurarak, çocuk şube müdürü A.G.’nin kendisine tecavüz ettiğini ve hamile kaldığını iddia etti. İddia üzerine Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. A.G. de Rize Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne tayin edildi. Ö.D.’nin bebeği 6 aylıkken düşürdüğü, çocuğun babasının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na örnek gönderildiği bildirildi.



Baba, şube müdürü



Malatya Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya da, söz konusu müdürün teknik takibe alındığını ve buradan elde edilen sonuca göre olayın tecavüz olmadığını ifade etti. Kahya, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan inceleme sonucu, 6 aylıkken ölü doğan bebeğin babasının A.G. olduğunun belirlendiğini, ancak resmi yazının kendilerine henüz ulaşmadığını kaydetti.

Öte yandan, Ö.D.’nin yaklaşık 2 ay önce 3. kattaki evinden atlayarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.