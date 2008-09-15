Polis müdürü: Erdoğan ile Gürhan bağlantılı

Karaman'a 4 milyon, Akman'a 639 bin euro

CHP iddialarında ısrarlı

Eygi: Para O.....ları

Almanya'nın Frankfurt kentinde görülen Deniz Feneri davasının bugünkü duruşması, mahkeme başkanının ilginç bir açıklamasıyla başladı.Mahkeme Başkanı Johann Müller, Türk basınında yer alan bazı haberlere atıfta bulunarak kendilerine yönelik bir siyasi baskı yapıldığına dair ifadeleri hatırlattı ve “Açık yüreklilikle söylüyorum ki hiç kimse bana baskı yapmadı ve hiçbir siyasi isimle de konuşmadım” dedi. Müller, gülümseyerek bir atasözü kullandı, Almanca’da kullanılan bir deyime gönderme yaparak ‘Almanya’da saatler farklı işler’ diye konuştu ve bunun ardından da kesinlikle bağımsız bir yapıları olduğunu ifade etti.Bugünkü duruşmaya, soruştumayı yürüten polis müdürü Alexander Böhme’nin yaptığı açıklamalar damgasını vurdu.Deniz Feneri soruşturmasını yürüten polis müdürü Böhme RTÜK Başkanı Zahid Akman'ı 'kuryelikle' suçladı. Böhme ayrıca Başbakan Erdoğan ile yargılanan zanlı Euro 7 Genel Müdürü Mehmet Gürhan'ın arasında çok yakın ilişki olduğunu söyledi.Alman polis şefi ifadesinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile Deniz Feneri'nin gurbetçilerden topladığı yardım paralarını Türkiye'ye götürdüğü ileri sürülen Mehmet Gürhan arasında ilişki olduğunu vurguladı. Polis şefi ayrıca soruşturma sırasında kendisine Türkiye'den olayı açıklamaması için siyasi baskı da yapıldığını iddia etti.Böhme, Deniz Feneri Derneği’nin eski başkanı Mehmet Gürhan’ın bütün organizasyonun başındaki kilit isim olarak gösterdi. Gürhan’ın başkanlıktan ayrıldıktan sonra da dönemin başkanı Mehmet Taşkan üzerinden para transferi yaptığına yönelik belgelere ulaştıklarını belirten Böhme, yaklaşık 9 milyon Euro’luk bir rakamın Gürhan adına aktarıldığını ifade etti.Böhme, Başbakan Erdoğan ve Mehmet Gürhan’ın birlikte çekilen fotoğrafını da mahkemeye sundu. Gürhan’ın avukatı söz alarak fotoğrafın çekildiği dönemde Erdoğan’ın Başbakan olmadığını ve fotoğrafın Doğan Holding’in Almanya’da yaptığı açılışta çekildiğini söyledi ve ‘Fotoğrafı çeken arkadaş burada’ dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı Müller, fotoğrafın Gürhan’ın Kanal 7’deki ofisinde çekildiğinin tespit edildiğini ve bunu ispatlayan belgeleri olduğunu söyledi.Böhme, Başbakan Erdoğan ve Zekeriya Karaman’ın akrabalık derecesinde yakın olduğu yönünde bazı bilgileri de mahkemeye iletti.Yarınki duruşmadaysa sanık avukatları söz alacak. Türkiye’den muhalefet partileri de davayla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. CHP milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile DSP milletvekili Harun Öztürk, davayı izlemek üzere Frankfurt’ta bulunuyor.