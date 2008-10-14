Polis müdahelesi sakat bıraktı

Katıldığı Eğitim Sen eyleminde bacağına gaz kapsülü isabet eden öğretmen altı ameliyat geçirdi, bacağında kalıcı zarar oluştu. Olayla ilgili yargı sürecinden bir sonuç çıkmadığı için Eğitim Sen davayı İHAM'a (İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi) taşıyor.



Eğitim Sen tarafından, 2005 yılı Öğretmenler Günü’nde başlatılan ‘Büyük Eğitimci Yürüyüşü’ne katılan ve bacağına gaz kapsülü isabet eden 11 yıllık matematik öğretmeni Erkan Barikan, bacağını kaybetmemek için üç yılda altı ameliyat geçirdi.

Barikan 26 Kasım 2005’te yapılan otoyolun Ankara girişinde durdurulan otobüslerden birindeydi. Kente girmelerine izin verilmeyince yapılan oturma eylemine polis müdahale etti.

Bu sırada kullanılan gaz kapsüllerinden biri yakın mesafeden Barikan’ın kaval kemiğine isabet etti



Kaval kemiğinde çok sayıda kırık meydana gelen ve geniş bir yanık oluşan Barikan’ın, enfeksiyon kapması nedeniyle bacağının kesilmesi tehlikesi ortaya çıktı. Barikan, olayın ardından üç yılda altı ameliyat geçirdi, son ameliyatı yedi saat sürdü. O günden beri Barikan, bacağının kısalma tehlikesine karşın kemiğinde onlarca çiviyle yaşıyor. Barikan, “Üç yıldır tedavilerim nedeniyle rapor alıyorum. Bu süre boyunca işimden, öğrencilerimden uzak kaldım. Başlangıçta bacağımın 5-6 santim kısalması tehlikesi vardı. Tedaviler sonunda bacağımda 1 santimlik bir kısalık kalacak” dedi.



Eğitim Sen, altı öğretmenin yaralandığı olaydan sonra başlayan yargı sürecinde sonuç çıkmaması nedeniyle İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne başvurdu. (AA)

