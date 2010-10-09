Polis molotof atan göstericiyi vurdu

T24- Abdullah Öcalan'ın Suriye'den Kenya'ya getirilişini protesto etmek amacıyla bir PTT şubesine molotoflu saldırıda bulunan göstericileri, polis havaya ateş açarak dağıtmak istedi. Polis'in açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki gösterici yaralanırken, 2 kişi gözaltına alındı.



Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesi, Şehitlik Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde Öcalan’ın Suriye'den Kenya'ya getirilişini protesto etmek amacı ile yaklaşık 15 kişilik grup korsan gösteri yaptı. PKK adına slogan atan yüzleri poşu ile kapalı göstericiler buradaki PTT binasına molotofkokteylli saldırıda bulundu. PTT binası önünde olası saldırılara karşı daha önceden güvenlik önlemi alan polis, göstericileri dağıtmaya çalıştı. Molotof atmaya devam eden göstericileri dağıtmak için polis havaya ateş açarken, göstericilerden 17 yaşındaki S.D. yaralandı.



Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.D.'nin kalçasından yaralandığı ve ameliyata alındığı öğrenildi. Polis çevrede geniş çaplı araştırma başlatırken, 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



