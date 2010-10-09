T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Polis molotof atan göstericiyi vurdu

Diyarbakır'da bir PTT şubesine molotof atan gösterici Polis'in açtığı ateş sonucu yaralandı, 2 kişi de gözaltına alındı.

09 Ekim 2010 03:00

T24- Abdullah Öcalan'ın Suriye'den Kenya'ya getirilişini protesto etmek amacıyla bir PTT şubesine molotoflu saldırıda bulunan göstericileri, polis havaya ateş açarak dağıtmak istedi. Polis'in açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki gösterici yaralanırken, 2 kişi gözaltına alındı.


Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesi, Şehitlik Sezai Karakoç Bulvarı üzerinde Öcalan’ın Suriye'den Kenya'ya getirilişini protesto etmek amacı ile yaklaşık 15 kişilik grup korsan gösteri yaptı. PKK adına slogan atan yüzleri poşu ile kapalı göstericiler buradaki PTT binasına molotofkokteylli saldırıda bulundu. PTT binası önünde olası saldırılara karşı daha önceden güvenlik önlemi alan polis, göstericileri dağıtmaya çalıştı. Molotof atmaya devam eden göstericileri dağıtmak için polis havaya ateş açarken, göstericilerden 17 yaşındaki S.D. yaralandı.


Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.D.'nin kalçasından yaralandığı ve ameliyata alındığı öğrenildi. Polis çevrede geniş çaplı araştırma başlatırken, 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24