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Polis, Millet Yazı İşleri Müdürü'nün odasını basarak dışarı attı!

Bazı çalışanlar ş akitlerinin feshedildiği belirtilerek gazeteden içeri alınmadı

30 Ekim 2015 18:14

Kayyum ataması yapılan Millet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cuma Ulus'un odasına gelen polisler, yerine atandığı belirtilen bir kişiyle yazı işleri müdürünün odasına girdi. Cuma Ulus'a görevden alındığını belirten bir A-4 formunda yazı tebliğ eden polisler Ulus'a odasını boşaltmasını istedi. Duruma tepki gösteren Ulus polis eşliğinde gazete binası dışına çıkarıldı.

Millet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cuma Ulus'a A4 kağıdına yazılan yazıyla görevden alındığı tebliğ edildi. Ulus’un yerine atandığı öne sürülen Hüseyin Yahya Şekerci isimli şahıs, polis eşliğinde odaya girdi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli iki polisin odasına girdiği Cuma Ulus, yapılanların hukuksuz olduğunu söyledi. Ulus, polislerin odasını boşaltmasını istedi. 

Ancak polislerle birlikte odaya giren Hüseyin Yahya Şekerci polislerin odada kalmasını istedi. Cuma Ulus, polislerin nezaretinde gazete binasından dışarı çıkartıldı.

 

"Çalışanlar kapıdan geri çevrildi"

 

Poliste bulunan bir listede isimleri olduğu için binaya alınmayan ve sonrasında da iş akitlerinin feshedildiği söylenen çalışanlar, iş yeri kapısından geri çevrildi. Kurum editörlerinden iki kişi istifa ettiklerini açıkladı.

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