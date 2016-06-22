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Yaşam

Polis, mezbahadan kaçan ineği vurdu!

İneğin vurulmasını sahibi talep etti

22 Haziran 2016 20:09

Mezbahaya götürüldüğü kamyonetin arkasından kaçan bir inek, polisler tarafından vurularak öldürüldü.

ABD’nin Maine eyaletinde bir çiftlikten mezbahaya götürülürken kamyonetin arka kapağını tekmeleyerek açan bir inek, trafiğin arasına karıştı.

Kaçısın ardından yakınlardaki bir gaz ve kaynak tesisine giren inek, çevredeki tüplere vurmaya başladı. İneğin hareketlerinin çevre için tehlike yarattığını ifade eden polis, sakinleştirilemeyen hayvanı vurarak öldürüldü.

Polis Şefi Yardımcısı Jason Moen, “İneğin yarattığı tehlike ve bulunulan ortam açısından sahibi ineğin öldürülmesini talep etti” dedi.

 

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