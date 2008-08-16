Polis merkezine bomba

Van'da kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından polis uygulama merkezi yakınına konulan 3 kilo C-4 patlayıcı briket işçileri tarafından son anda fark edildi. Polisleri hedef alan patlayıcı, bomba uzman ekipleri tarafından imha edildi.



Van-Erciş karayolunda bulunan polis uygulama merkezinde bir facia önlendi. Polis noktası yanında bulunan briket fabrikasında çalıyan işçiler, sabah işyerine gelerek makinaları çalıştırmak istedi. Ancak elektrikler kesik olunca polis noktası yanındaki ağacın altına giderek gölgede dinlenmek istedi. Bu sırada işçilerden biri ağacın altında gördüğü cep telefonunu almak istedi. Telefona ince kabloların bağlı olduğunu görünce şüpheye kapılıp, hiçbirşeye elini sürmeden durumu noktada görev yapan polislere haber verdi.



Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, Van-Erciş karayolunu trafiğe kapattı. Bomba imha uzman ekipleri özel giysileriyle patlayıcı fünye ile patladı. Büyük bir gürültü ile patlatılan poşette yapılan inceleme sonucu, cep telefonu düzeneği ile hazırlanmış 3 kilo C-4 ve TNT karışımı ile hazırlanmış patlayıcı olduğu tespit edildi.



Bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, patlayıcı ve telefon üzerinde çok titiz bir inceleme sonucu, ele geçirilen patlayıcı ve cep telefonu daha kapsamlı araştırmak için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Van-Erciş karayolu yaklaşık 1 saat kapalı kaldıktan sonra tekrar ulaşıma açıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.



