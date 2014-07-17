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Polis merkezindeki bayrağı indirmeye çalışan kişi serbest bırakıldı

Antalya'da polis merkezindeki bayrağı indirmek amacıyla direğe tırmandığı sırada polis tarafından bacağından vurulan kişi, savcılıkça serbest bırakıldı

17 Temmuz 2014 22:32

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bahçelievler Polis Merkezine gelen Cengiz Önkol, binanın önündeki bayrak direğine tırmanmaya çalışmış, uyarı üzerine inmeyince polis memuru tarafından bacağından vurulmuştu.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Önkol, tedavisinin ardından taburcu edildi. Daha sonra Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlı, burada ifadesinin alınmasının ardından 'Devleten egemenlik alametlerini aşağılama' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Zanlı, cumhuriyet savcılığınca ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürü Cemil Tonbul, yaptığı açıklamada, bayrak için binlerce şehit verildiğini vurguladı.

"Ona uzanan eller muhakkak kırılır. Bayrağın inmemesi için elimizden gelen her şeyi yaparız" diyen Tonbul, "Arkadaşlarımız da gereğini yaptı. Zanlıyı önce sözlü, sonra havaya ateş açarak uyardı. Buna rağmen eylemine devam etmeye çalışan şahsa gereği yapıldı" ifadesini kullandı.

 

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