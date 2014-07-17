Polis merkezindeki bayrağı indirmeye çalışan kişi vuruldu

Antalya’da girdiği polis merkezi bahçesindeki bayrağı indirmeye çalışan bir kişi polis tarafından bacağından vuruldu.



DHA'nın haberine göre, Muratpaşa İlçesi’ndeki Bahçelievler Polis Merkezi’ne saat 19.50 sıralarında giden Cengiz Önkol, bir konuyla ilgili müracaatta bulunacağını belirterek, polis merkezinin bahçesine girdi.



Polis merkezi önünde bir süre çevreye bakınan Önkol, aniden bayrak direğine tırmanmaya başladı. Polis merkezindeki kapı nöbetçisinin uyarısına rağmen tırmanmaya devam eden Cengiz Önkol, bayrağı indirmeye kalkışınca, polis memuru iki kez havaya uyarı ateşinde bulundu. Buna rağmen girişimine devam eden Önkol, sağ bacağından vurulup etkisiz hale getirildi.

Önkol, polis tarafından çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Konuyla ilgili geniş çaplı araştırma yapan polis, Önkol’un asayiş suçlarından çok sayıda suç kaydının olduğunu belirledi.