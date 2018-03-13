Polis memurunun yazdığı ceza yüzünden görevden uzaklaştırıldığı iddiasına emniyetten açıklama

İSATANBUL,(DHA)-İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, bir polis memurunun, \"usulsüz çakar kullanımı\" nedeniyle durdurduğu araca yazdığı ceza için görevden uzaklaştırıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

\"Yazılı, görsel medya ile sosyal paylaşım sitelerinde \'Bir Polis Memurunun durdurduğu araca yazdığı ceza nedeniyle görevden uzaklaştırıldığı\' içeriği ile yer alan haberlerle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur.\" diye başlayan açıklamada şöyle denildi:

Olayın 28.02.2018 günü İlimiz Fatih ilçesi Avrasya Tüneli Avrupa Yakası girişindeki kontrol noktasında meydana geldiği, görevlilerimiz tarafından \'Usulsüz Çakar Kullanımı\' nedeniyle durdurulan bir aracın makul sürede gerekli cezai işlemin uygulanıp 7 gün içerisinde çakarlarını söktürmesi tebliğ edilerek gönderilmesi gerekirken, işlem yapılmadan 50 dakika bekletildiği, ilgili başpolis memuruna telsiz ve telefon vasıtasıyla ulaşılamaması üzerine sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısının kontrol noktasına gelerek durdurulan araca cezai işlemi uygulatıp gerekli tebligatı yaptırdıktan sonra uygulama noktasından gönderdiği belirlenmiştir.

İlgili başpolis memuruna uygulama noktasından sorumlu olmasına rağmen durdurulan aracı işlem yapmadan 50 dakika bekleterek vatandaşa kötü muamelede bulunması, görev yerinde personelin yoklamasını almaması ve görev yerine gelmediği belirlenen 5 personeli üstlerine bildirmemesi hususlarından idari soruşturma başlatılmış, Valilik Makamınca hakkında \'Görevden Uzaklaştırma\' tedbiri uygulanmıştır.