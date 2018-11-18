POLİS MEMURUNUN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Fatih Nenem, aracıyla seyir halindeyken Kumburgaz Kavşağı\'nda bariyerlere çarptı. Polis memurunun başından tek kurşunla vurularak öldüğü belirlendi. Polisin cenazesi Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Olay hakkında soruşturma başlatan polis ekiplerinin, intihar şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde D-100 karayolu Kumburgaz kavşağında bir aracın bariyerlere çarptığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın içinde Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Fatih Nenem\'i başından tek kurşunla vurularak öldüğünü belirledi.

MEMLEKETİ KİLİS\'TE TOPRAĞA VERİLECEK

Evli ve bir çocuk babası Mehmet Fatih Nenem\'in cenazesi incelenmek üzere Yenibosna\'da bulunan Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Burada yapılacak incelemenin ardından Nenem\'in cenazesi memleketi Kilis\'te toprağa verilecek. Olay hakkında soruşturma başlatan polis ekiplerinin, intihar şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Adli tıp kurumundan görüntü

-Polis memurunun yakınlarından görüntü

-Fotoğrafı

-Genel ve Detaylar

