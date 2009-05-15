T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Polis memurunun silahının gasp edildiği iddiası

15 Mayıs 2009 15:11

Fatih'te bir sivil polis memurunun silahını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2'si kadın 8 kişi adliyeye gönderildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli ekipler, Beyazıt'taki İstanbul Üniversitesi Yerleşkesi'nin önünde görev yapan sivil giyimli bir polis memurunun silahını gasp ettikleri ve bölücü terör örgütünün gençlik örgütü üyesi oldukları ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 2'si kadın 8 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24