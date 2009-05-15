Polis memurunun silahının gasp edildiği iddiası

Fatih'te bir sivil polis memurunun silahını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2'si kadın 8 kişi adliyeye gönderildi.



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli ekipler, Beyazıt'taki İstanbul Üniversitesi Yerleşkesi'nin önünde görev yapan sivil giyimli bir polis memurunun silahını gasp ettikleri ve bölücü terör örgütünün gençlik örgütü üyesi oldukları ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.



Çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 2'si kadın 8 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

