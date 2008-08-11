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Yaşam

Polis memurunun kabin fantazisi

Kuşadası’nda soyunma kabinlerinde kadınların çıplak görüntülerini cep telefonuna kaydederken yakalanan polis memuru tutuklandı

11 Ağustos 2008 03:00

Kuşadası’nda soyunma kabinlerinde kadınların çıplak görüntülerini cep telefonuna kaydederken yakalanan polis memuru tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğünde görevli 5 yıllık polis memuru İ.A, birkaç gün önce, tatile gittiği Kuşadası’nda soyunma kabinlerinden kadınların çıplak görüntülerini cep telefonuna kaydederken yakalandı. Çok sayıda kadının görüntüsünü çektiği tespit edilen polis memuru, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Malatya Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müdürlüklerinin çevik kuvvet biriminde çalışan polis memurunun 1 yıl önce tayinle geldiğini söyledi.
Tatil yaptığı Kuşadası’nda "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan gözaltına alınan polis memurunun çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını kaydeden Kahya, "Hakkında işlem yaptığımız memuru açığa aldık. Polis memuru hakkında soruşturma yapılması için Bakanlık ve Emniyet Genel Müdürlüğünden müfettiş talebinde bulunduk" dedi.

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