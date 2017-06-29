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Polis memurunu komadan minik kızı Zeynep çıkardı

"Bizim hikâyemiz biraz farklı başladı ama devamı mutlu sona kavuştu”

29 Haziran 2017 11:32

Geçen yıl IŞİD'in Atatürk Havalimanı saldırısından ağır yaralı kurtulan polis Ahmet Berker komadayken kızı Zeynep Erva dünyaya geldi. 11 aylık kızı ve eşiyle hayata devam eden Berker, kızını 2 hafta sonra gözlerini açtığında görebildi.

IŞİD'in İstanbul Atatürk Havalimanı’na 28 Haziran 2016’da gerçekleştirdiği, 45 kişinin yaşamını yitirdiği, 236 kişinin de yaralandığı saldırının üzerinden bir yıl geçti. 

IŞİD'in saldırısında, teröriste kimlik sorduktan kurşunların hedefi olan polis memuru Ahmet Berker yaralandığında eşi Mukaddes Berker, 8 aylık hamileydi. Berker komadayken kızı Zeynep Erva dünyaya geldi. Baba, kızını 2 hafta sonra gözlerini açtığında görebildi.

Habertürk gazetesinin haberine göre, Berker çiftinin 11 aylık kızları Zeynep, gelecek günlerde 1 yaşına girecek. Mukaddes Berker de kızı adına paylaştığı “Canım babam, benim kahraman babam. Bizim hikâyemiz biraz farklı başladı ama devamı mutlu sona kavuştu” mesajı bir arada olmanın mutluluğunu ifade ediyor.

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