T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polis memurunu kemerle döven zanlılar yakalandı

4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

15 Ağustos 2017 06:59

Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavgada, tarafları ayırmak isteyen polis memurunu yaralayan 2 kişi tutuklandı.

Sivas'ta dün akşam iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru İ.Ç.U'yu kemerle vurarak başından yaralayan gruptakilerden 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammet Talha İ. ve Muhammet N. "görevli memura mukavemet" ve kamu malına zarar verme" suçlamalarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER

polissivaskemeryakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24