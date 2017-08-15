Polis memurunu kemerle döven zanlılar yakalandı

Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavgada, tarafları ayırmak isteyen polis memurunu yaralayan 2 kişi tutuklandı.
Sivas'ta dün akşam iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru İ.Ç.U'yu kemerle vurarak başından yaralayan gruptakilerden 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüphelilerden Muhammet Talha İ. ve Muhammet N. "görevli memura mukavemet" ve kamu malına zarar verme" suçlamalarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.