T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polis memuruna 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan 17.5 yıl hapis

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de meslektaşının 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak suçunda tutuklu olarak yargılanan polis memuru A

20 Ekim 2017 18:37

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de meslektaşının 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak suçunda tutuklu olarak yargılanan polis memuru A.İ.C., 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Polis lojmanlarında meydana geldiği belirtilen olayda A.İ.C., iddialara göre kendisi gibi polis olan meslektaşının 5 yaşındaki kızı S.D.\'yi lojmanın bodrumuna götürüp burada cinsel istismarda bulundu. Çocuğun olayı ailesine anlatması üzerine A.İ.C. gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Evli olan A.İ.C. hakkında Eskişehir 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. A.İ.C.\'nin yargılanmasına bugün devam edildi. Bugünkü duruşmada suçsuz olduğunu söyleyen ve beraatını isteyen A.İ.C., \"Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Üzerime atılan suçları işlemedim. Yapmadığımı tekrar söylüyorum. Ben suç işlemedim. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum. Mazlumun ahı yerde kalmaz\" dedi.
Eskişehir 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, A.İ.C.\'yi cinsel istismar suçundan 15 yıl, hürriyetten yoksun bırakmadan da 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİR DHA ESKİŞEHİRPolisEvliEskişehirAğır Ceza MahkemesiBugünküYapmadığımıBenBeraatımıMazlumunFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24