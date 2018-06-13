Polis memuru ve öğretmenden, Ercişli çocuklara oyuncak

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN\'ın Erciş ilçesinde görev yapan polis memuru Öznur İnce ile öğretmen Sena Ercan, oyuncağı olmayan anaokulu öğrencileri için evlerinde çeşitli malzemelerlen oyuncaklar yaptı. Oyuncakların fazlası da belediye stantlarında satılarak, elde edilen gelirle anaokul ve ilkokul çağındaki öğrencilerin okuyabileceği kitaplar alınarak 10 okulun kütüphanesine bağışlandı.

​Erciş Kaymakamlığı Özel Kalem Müdürü olan polis memuru Öznur İnce ile Ziya Gökalp İlkokulu\'nda görev yapan öğretmen Sena Ercan, yoksul çocukların umudu oldu. İlçede anaokuluna giden bazı çocukların oyuncaksız olduğunu gören İnce ve Ercan, kendi imkanlarıyla evlerinde ahşap, balon ve plastik malzemelerden çeşitli oyuncaklar yapmaya başladı. Evlerini atölyeye çeviren, mesai saatleri dışında zamanlarını oyuncak yaparak geçiren İnce ve Ercan, bu oyuncaklardan bir kısmını çocuklara hediye etti, bir kısmı ise belediyeye ait stantlarda satıldı. Oyuncaklardan elde edilen gelirlerle, anaokul ve ilkokul çağındaki öğrencilerin okuyabileceği kitaplar alınarak, 10 okulun kütüphanesine bağışlandı.

ÇOCUKLARIN UMUDU OLDULAR

Polis memuru İnce, ilçedeki bazı anaokul öğrencilerinin oyuncaksız olduğunu görünce, öğretmen arkadaşıyla böyle bir projeye imza attıklarını belirterek, \"Erciş Belediyesi\'nden ücretsiz temin ettiğimiz stantlarda, yaptığımız bu oyuncakları balık bendini ziyarete gelen ziyaretçilere satıp, paraya çeviriyoruz. Oyuncak gelirleriyle, öğrencilerin okuması için okullardaki kütüphanelere bağışlıyoruz. Ayrıca balık bendine aileleriyle gelen çocukların yüzlerini boyatıp, sevindiriyoruz. Kaymakamlığımızın 101 okulda oluşturmayı planladığı ay yıldızlı kütüphanelerimizi, bu vesileyle kitaplarla doldurmayı planlıyoruz. Bu imkanları bize sunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar başta olmak üzere, bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz.\"

ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

Kaymakam Mehmet ŞirinYaşar ise, \'101 okula, 101 kütüphane\' projesiyle devlet-millet dayanışmasının kurulduğunu belirterek, \"Bu projeyle kamu kaynağı kullanmadan yapmaya çalıştık. Gönüllü personelimiz üzerinden yürütmeye çalıştık. Bu projenin iki ana ayağı var. Biri, Ziya Gökalp İlkokulu\'nda öğretmen olan gönüllü Sena Ercan ve bir diğeri ise polis memuru olan ve kaymakamlıkta da Özel Kalem Müdürü görevi yürüten Öznur İnce Hanım. Bunlar, en ücra köylerimize yağmurda, çamurda araçları yolda kalarak gidip hizmet etmeye çalıştılar. Uluslararası inci kefali göçü kültür- sanat festivalimiz boyunca oyuncaklar yaparak ve bunu satıp paraya çevirerek kitap aldılar. Ben kendilerine Erciş adına ve çocuklarımız adına canı gönülden teşekkür ediyorum\" dedi.

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