Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu: Doğalgaz sızıntısından zehirlendikleri düşünülüyor

Erzincan'da polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk (41) ile öğretmen eşi Özlem Çabuk (43) evlerindeki mutfakta ölü olarak bulundu. Kombi borusunun çıkmış olduğu görülen evdeki çiftin zehirlenerek yaşamını yitirdiği sanılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.



Olay, öğle saatlerinde merkez Demirkent beldesi Osmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Polis memuru Mehmet Ufuk Çabuk ile öğretmen eşi Özlem Çabuk'dan haber alamayan yakınları meraklanınca durumu polise bildirip, evlerine gitti. Polis ekipleri kapıyı açıp eve girdi. Arkadaşları, çifti mutfakta hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mehmet Ufuk Çabuk ve Özlem Çabuk'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede kombi borusunun çıkmış olduğu gözlendi. Evde yapılan incelemenin ardından Mehmet Ufuk Çabuk ve Özlem Çabuk'un cansız bedenleri, Mengücek Gaçi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çocukları olmadığı öğrenilen çiftin, doğal gaz zehirlenmesi nedeniyle öldüğü sanılıyor. Mehmet Ufuk Çabuk ve Özlem Çabuk'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. (DHA)