Polis memuru, tartıştığı hastane başhekimini vurdu

Çorum'da bir polis memuru, kentteki özel bir hastanenin başhekimini silahla vurarak yaraladı. Beyin cerrahı olan başhekimin elinden yaralandığı bildirildi.

Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. İddiaya göre, Sinop'ta görevli polis memuru S.E., hastanede tedavi gören bir yakınının durumu hakkında başhekim Opr. Dr. Ömer Akkaş ile görüşmek istedi. Polis memuru, odasına girdiği başhekimle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.E., beylik tabancası ile başhekimi elinden vurdu.

Beyin Cerrahı Başhekim Ömer Akkaş, hastanede tedavi altına alındı. Polis memuru S.E. ise hastaneye gelen meslektaşları tarafından suç aleti silahla birlikte gözaltına alınarak, Çorum Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Beyin Cerrahı Ömer Akkaş’ın elindeki yaralanmanın mesleğiyle ilgili sorun oluşturup oluşturmayacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.