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Polis memuru tabancasıyla intihar etti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de polis memuru Nevzat K

22 Ocak 2018 15:23

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de polis memuru Nevzat K. (51), annesiyle birlikte yaşadığı evde, tabancasıyla kendisini başından vurup, yaşamına son verdi. Nevzat K.\'nin bir süre önce, beyin kanaması geçirdiği ve raporlu olduğu öğrenildi.
Olay, Karaman Mahallesi Yeşilköy Caddesi\'nde meydana geldi. Kınıklı Polis Merkezi\'nde görevli polis memuru Nevzat K., saat 08.00\'de, evinde annesi tarafından ölü bulundu. Eşinden boşanan, 2 çocuk babası Nevzat K.\'nin cansız bedenini gören annesi, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evde inceleme yaptı. Tabancasıyla intihar ettiği belirlenen Nevzat K.\'nin bir süre önce beyin kanaması geçirip, ameliyat edildiği ve raporlu olduğu için çalışmadığı öğrenildi. Cumhuriyet savcısının evde inceleme yapmasının ardından Nevzat K.\'nin cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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