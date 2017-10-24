Polis memuru, tabancasıyla intihar etti

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'nın Uluborlu İlçesi\'nde görev yapan polis memuru 45 yaşındaki İbrahim Binbir, evinde tabancasıyla yaşamına son verdi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Uluborlu Polis Merkezi Amirliği\'nde görevli evli ve 2 çocuk babası İbrahim Binbir, evinde iddiaya göre tek başına olduğu odada, tabancasıyla göğsüne ateş etti. O sırada başka bir odada bulunan eşi silah sesleri üzerine geldiğinde İbrahim Binbir\'i kan içinde yatarken buldu. Eşinin haber vermesi üzerine komşular 112 Acil Çağrı Merkezi\'nden yardım istedi. Gelen sağlık ekipleri ağır yaralı İbrahim Binbir\'i ambulansla Uluborlu Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Burada müdahale edilen İbrahim Binbir, kurtarılamadı.

İbrahim Binbir\'in cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Binbir\'in cenazesinin memleketi Afyonkarahisar\'ın Dinar İlçesi Tatarlı Köyü\'nde toprağa verileceği belirtildi.

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