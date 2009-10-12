Polis memuru silahla okul bastı

Okul müdürü şikayetçi oldu

‘Polis düşmanı müdür’

İdari sorşturma açıldı

M.C'den önce okula gelerek Müdür Şevket Gökmen’i odasından çıkaran polis memuru Mehmet Meriç, daha sonra da öfkeli meslektaşını sakinleştirerek olası faciayı önledi.Mustafa Şener İlköğretim Okulu'na baskın olayı, geçen çarşamba günü meydana geldi. Okulun 6/C sınıfında okuyan oğlunun 6/B'ye nakledilmesi için idareye başvuran polis memuru M.C., talebi karşılanmayınca okul yönetimine sinirlendi. Bunun üzerine polis memuru M.C., meslektaşı Mehmet Meriç’i arayıp “Oğlumun sınıfını değiştirmediler. İdarecilere kurşun sıkacağım” dedi. M.C., telefon görüşmesinden sonra okula gitmek için yola çıktı. Bunun üzerine harekete geçen polis memuru Mehmet Meriç, M.C.'den önce gidip okul müdürü Şevket Gökmen’i “Çok kötü olay olacak hocam, kaçman lazım” diyerek uyarıp, kolundan tutarak odadan çıkardı. Okul Müdürü Gökmen, B bloğa hızla giderken, sivil kıyafetli polis memuru Mehmet Meriç saat 13.18’de kapıya bağırarak gelen, üniformalı ve silahlı kızgın meslektaşını kucaklayıp okula girmesini engelledi. Meriç daha sonra, arkadaşı M.C.'yi okuldan uzaklaştırdı. Bu olay okulun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.Okul Müdürü Şevket Gökmen, Cumhuriyet Başsavcılığı, Valilik ve Emniyet Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçeyle başvurarak polis memurunu şikayet etti. Okul Müdürü Gökmen’in şikayet dilekçesinde, polis memuru M.C.’nin 6/C sınıfından okuyan çocuğunun 6/B’ye nakledilmesi talebinin yerine getirilmemesi nedeniyle okul yönetimine kızgın olduğunu ve okulu bu nedenle basmış olabileceği kaydedildi. Okul Müdürü Gökmen, polis memurunun okul basmasına neden olan olayla ilgili şikayet dilekçesinde şunları kaydetti:“Saldırıyı gerçekleştiren memurun okulumuzda 3 çocuğu mevcut olup, kendine sorun ettiği çocuğuyla ilgili olarak da 3 gündür bilgilendirme ve rehberlik çalışmaları yapılmakta olup, verilecek kararın süreç içerisinde olacağı belirtilmesine rağmen, kişi kendi kararını vermiş ve idarenin de bunu uygulamasını istemektedir.”Okul Müdürü Şevket Gökmen’in Avukatı Ali Osman Altunbaşak, olayın adli mercilere intikal ettirildiğini açıkladı. Hukuki süreci başlattıklarını kaydeden Altunbaşak, olayın güvenlik kamerası görüntüleri ve şahitlerin imzaladığı tutanakla da ispatlandığını belirtti.Okul basan polis memuru M.C.’nin de Milli Eğitim Müdürlüğü’ne olay öncesi şikayet dilekçesi verdiği ortaya çıktı. M.C.’nin verdiği dilekçede Okul Müdürü Şevket Gökmen'den ‘Polis düşmanı’ diye bahsettiği belirtildi.Polis memuru M.C.’nin okul basma olayıyla ilgili şahitlerin görüşlerine de başvuruldu. Olay anında Mustafa Şener İlköğretim Okulu’nda bulunan Fevzi Paşa İlköğretim Okulu Müdürü Tevfik Akar, Okul Müdür Yardımcısı İsmail Yılmaz, Okul Aile Birliği Başkanı Dilek Mesci, öğrenci velisi Saliha Özcan ve hizmetli İsmail Özen, olaya şahit olduklarını belirterek hazırlanan tutanağa imza attı.Milli Eğitim Müdürü Tacettin Yılmaz, “Okul müdürünün şikayet dilekçesi üzerine olayı araştırması için müfettiş görevlendirdik. Ayrıca konu Cumhuriyet Savcılığına intikal etmiştir. Şu an bizimle ilgili bir durum yok” dedi.Polis memuru M.C. hakkında Emniyet Müdürlüğü de soruşturma başlattı. Emniyet Müdürü Yahya Bal, yaşanan olayın öğrenci velisi ve okul idaresi arasında olduğunu belirterek, “Burada polis memurunun fevri bir davranışı var. Vurma, kırma ve fiili müdahale yok. Devletin malına zarar verme yok. Polisin fevri davranışı polis teşkilatına maledilemez. Zaman zaman veliler de idareyle sürtüşmeler yaşayabilir. Ama biz buna rağmen konuyla ilgili soruşturma başlattık” dedi.