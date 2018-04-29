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Spor
BBC Türkçe

Polis memuru, koruduğu milli takımın stoperi oldu

Ganalı polis memuru Samuel Sarfo, geçen yıl koruma görevini yaptığı milli takıma futbolcu olarak girdi

29 Nisan 2018 20:30

Ganalı polis memuru Samuel Sarfo, geçen yıl koruma görevini yaptığı milli takıma futbolcu olarak girmeyi başardı. BBC'ye konuşan Sarfo "rüyasının gerçek olduğunu" söyledi.

Samuel Sarfo "Kara yıldızlar" lakaplı Gana milli takımının formasıyla ilk maçına geçen Cumartesi günü, Gana'nın ABD'ye 2-1 yenildiği karşılaşmada çıktı.

Sarfo, özel maçta Eskişehirspor forması giyen Jerry Akaminko'nun yerine oyuna dahil olarak 81.dakikadan itibaren stoper mevkiinde görev aldı.

Milli takımda oynamasına karşın, hala polislik yapmayı sürdüren 26 yaşındaki oyuncu, profesyonel futbolcu olmak istediğini söyledi.

Sarfo, takımdaki oyuncularla birlikte büyüdüğünü, kendisine büyük destek verdiklerini, özellikle de takım kaptanı Asamoah Gyan'ın çok çalışmaya devam etmesini söylediğini belirtti.

Sarfo, milli takım kadrosuna ilk olarak Afrika Uluslar Kupası eleme grubundaki Etiyopya maçından önce çağrılmıştı.

Sarfo özellikle geçen yıl birlikte fotoğraf çektirdiği Emmanuel Agyemang-Badu'nın kendisine çok destek olduğunu belirtti ve "Rüyam gerçek oldu. Gana'da büyüyen her gencin hayali milli formayı giymektir" dedi.

Sarfo ayrıca profesyonel olmak ve dünyaya "Samuel Sarfo'nun ne olduğunu göstermek istediğini" belirtti.

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