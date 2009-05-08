Polis memuru, kız arkadaşı'nı silahla yaraladı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir polis memuru, kız arkadaşı ile eniştesini silahla yaraladı.



Alınan bilgiye göre, Ardahan Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru E.K, izne geldiği sırada, ailesinin evlenmesine izin vermediği kız arkadaşı Süheyla Şenses ve eniştesi Hidayet Şenses ile Bahşılı'nın Atadönmez Mahallesi Köroğlu Caddesi'ndeki evlerinin yakınında karşılaştı.



İddiaya göre, Hidayet Şenses ile tartışan E.K, beylik tabancasıyla çevreye rastgele ateş etti.



Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Hidayet ve Süheyla Şenses yaralandı.



Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Hidayet Şenses, Ankara'ya sevk edildi. Ayağından yaralanan Süheyla Şenses'in durumunun iyi olduğu bildirildi.



Olaydan sonra 71 AU 007 plakalı otomobille kaçarken kaza yaparak yaralanan polis memuru E.K, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. E.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu, tedavinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

