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POLİS MEMURU KAZA YAPTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI DENİZLİ (A.A)

28 Haziran 2011 21:11

-POLİS MEMURU KAZA YAPTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI DENİZLİ (A.A) - 28.06.2011 - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde polis memurunun kullandığı araç takla attı, kazada polis memurunun eşi öldü, çocukları ve kendisi ağır yaralandı.  Alınan bilgiye göre, Denizli istikametinden Buldan'a giden Ahmet Çakır (41) yönetimindeki 20 RE 255 plakalı otomobil, Sarayköy Tosunlar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.  Kazada, araçta bulunan sürücü Ahmet Çakır'ın eşi Nurcan Çakır olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada sürücü Ahmet Çakır ile çocukları Yunus Emre Çakır (6) ve Halil İbrahim Çakır (13) ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenilen polis memurunun eşinin cesedi otopsi yapılmak üzere Sarayköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu arada kazada ölen Nurcan Çakır'ın Buldan Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniğinde hemşire olduğu öğrenildi.

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