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Yaşam

Polis memuru, kaymakamlıkta intihar girişiminde bulundu

polis memuru Naciye A'nın durumunun ciddi olduğu belirtildi

08 Kasım 2018 17:10

İstanbul Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda, polis memuru Naciye A., beylik tabancasıyla intihar girişimde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Naciye A'nın durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde çalışan polis memuru Naciye A., saat 13.00 sıralarında geldiği Bayrampaşa Kaymakamlığı'nın üçüncü katında beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan  Naciye A, ambulansla Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru Naciye A.'nın psikolojik sorunları olduğu belirtildi. (DHA)

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