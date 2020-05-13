Polis memuru, hayvanat bahçesinden kaçan tavuskuşunu bulmak için telefonundan "çiftleşme çağrısı" sesleri açtı

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ABD'nin Boston kentindeki Franklin Park Hayvanat Bahçesi'nden kaçan bir tavuskuşu, polis memurunun pratik zekası sayesinde yakalandı.

Polisin aktardığına göre şehrin Roxbury bölgesindeki bir vatandaş, memurlara hayvanat bahçesinden kaçmış olabileceğini düşündüğü bir hayvana denk geldiğini söyledi. Açıklamaya göre vatandaş, "Çok büyük, biraz korkutucu, ama çok güzel bir erkek tavuskuşu" gördüğünü söyledi.

CNN'e konuşan hayvanat bahçesi sözcüsü, tavuskuşularının normal şartlarda hayvanat bahçesi içinde serbestçe gezindiğini, ancak çiftleşme sezonu olduğu için Snowbank'in kaçmış olabileceğini söyledi.

Bir polis memuru, kaçan tavuskuşu Snowbank'i yakalamak için telefonundan "kuş çiftleşme çağrısı" sesi açtı. Kısa süre için tavuskuşu telefonun olduğu yere geldi. Hayvan kontrol ekipleri tavuskuşunu hayvanat bahçesine geri götürdü.