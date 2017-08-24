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Polis memuru emniyette beylik silahıyla intihara kalkıştı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde görevli polis memuru 35 yaşındaki A

24 Ağustos 2017 17:49

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'nde görevli polis memuru 35 yaşındaki A.K., bilinmeyen bir nedenle girdiği bunalım sonucu beylik tabancasıyla emniyette intihara kalkıştı. Başından ağır yaralanan A.K., hastanede tedaviye alındı.
Olay, bugün saat 11.45 sıralarında, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde meydana geldi. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği\'nde görevli evli ve 2 çocuk babası A.K., bilinmeyen bir nedenle bunalıma girdi. Beylik tabancasıyla başına ateş eden A.K., ağır yaralandı. Silah sesini duyan mesai arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri ağır yaralı A.K.\'yi ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. A.K.\'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Meslektaşı ve yakınları hastaneye akın etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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