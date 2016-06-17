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Dünya

Polis memuru, Cumhurbaşkanı Hollande ve Başbakan Vals'in elini sıkmadı

Fransa'da öldürülen polis memuru ve eşi için düzenlenen anma töreninde ilginç anlar yaşandı

17 Haziran 2016 22:57

13 Haziran'da IŞİD'e bağlılığını açıklayan Larossi Abballa tarafından öldürülen polis memuru ve eşi için düzenlenen anma törenine katılan bir polis, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Başbakan Manuel Valls'in elini sıkmadı.

Fransa'da 13 Haziran'da 25 yaşındaki Larossi Abballa tarafından öldürülen polis memuru Jean-Baptiste Salvaing ve eşi Jessica Schneider için anma töreni düzenlendi.

Fransız medyasında yer alan haberlere göre, Versailles şehrinde düzenlenen anma töreni sırasında Cumhurbaşkanı François Hollande ve Başbakan Manuel Valls tek tek herkesin elini sıkarken, bir polis memuru ikisine de elini uzatmayı reddetti. 

Polisin elini sıkmayı reddetmesiyle Hollande diğer kişiye geçerken, Valls'ın durup söz konusu kişiyle konuşmaya başladığı görüldü.

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