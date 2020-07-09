Polis memuru Chauvin, 20 kereden fazla "Nefes alamıyorum" diyen George Floyd'a, "Konuşmak için çok fazla oksijen gerekir" yanıtını vermiş

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ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd adlı siyah vatandaşın polis tarafından öldürülmesine giden dakikaların deşifresi yayımlandı.

Kayıtlara göre Floyd, polisin kendini alıkoymasından sonra 20 kereden fazla "nefes alamıyorum" dedi. Floyd'un ensesine diziyle bastıran polis memuru Derek Chauvin'in bir noktada yanıt olarak, "Konuşmak için çok fazla oksijen gerekir" dediği görülüyor.

Mahkemeye sunulan deşifreye göre Floyd, hayatını kaybetmeden önce, "Anne, seni seviyorum. Çocuklarıma onları sevdiğimi söyleyin. Ben öldüm" dedi.

Kayıtlar, olay yerindeki polis memurlarından Thomas Lane'in kendisine yönelik suçlamaları düşürme girişimi sonucunda kamuya açıldı.

Kayıtlar, Floyd'un polisle iş birliği yapmaya yanaştığını ve kendini iyi hissetmediğini açıkça belirttiğini gösteriyor: "Karnım ağrıyor. Boynum acıyor. Her yerim ağrıyor. Su veya başka bir şeye ihtiyacım var" lütfen. Bir noktada Floyd'un klostrofobik olduğunu belirterek polis arabasına koyulmamak için yalvardığı görülüyor.

Floyd'un ölüm anını tüm dünya bir görgü tanığının çektiği video kayıttan görmüştü. Lane'in mahkemeye sunduğu yeni kanıtlar polis memurlarının vücut kamerası kayıtlarının 82 sayfalık deşifresini içeriyor. Bir başka dosyada Lane'in detektiflerin sorularına verdiği yanıtlar bulunuyor.

25 Mayıs'ta Chauvin, yaklaşık 9 dakika boyunca Floyd'un boynuna diziyle bastırarak siyah vatandaşı öldürmüştü. Floyd cinayeti, ülke geneline başlayan sistematik ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestoların fitilini ateşledi.