T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polis memuru, beyin tümöründen öldü

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hüseyin Altuntaş (43), 2 yıldır tedavi gördüğü beyin tümörü nedeniyle yaşamını yitirdi

17 Ocak 2018 19:12

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru Hüseyin Altuntaş (43), 2 yıldır tedavi gördüğü beyin tümörü nedeniyle yaşamını yitirdi. Altuntaş\'ın cenazesi, Bodrum Emniyet Müdürlüğü\'ndeki törenin ardından memleketi Gaziantep\'e gönderildi.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde 12 yıldır görev yapan ve 2015\'ten bu yana malign beyin tümörüyle mücadele eden polis memuru Hüseyin Altuntaş, tedavi gördüğü Bodrum Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde bu sabah kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk babası Altuntaş için Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene, eşi Ebru Altuntaş ve kızı Busenur Altuntaş, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, sahil güvenlik ile jandarma görevlileri ve Altuntaş\'ın mesai arkadaşları katıldı. Altuntaş için saygı duruşunda bulunulması ardından dua edildi. Dua ardından arkadaşlarından helallik istenen Altuntaş\'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşlarının omzunda cenaze aracına bindirildi. Milas Bodrum Havaalanı\'na götürülen cenazenin, uçakla memleketi Gaziantep\'e gönderileceği ve orada toprağa verileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nilüfer DEMİRBODRUM Muğla DHA BODRUMEmniyet MüdürlüğüAltuntaşBodrum Emniyet MüdürlüğüGaziantepBodrumHüseyin AltuntaşBodrum Devlet HastanesiEvliTöreneEbru AltuntaşBusenur Altuntaş Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24