Polis memuru adliye önünde intihar etti!

İzmir'in Çeşme İlçesi'nde, başına dayadığı beylik tabancasının tetiğini çeken 13 yıllık polis memuru kaldırıldığı hastanede öldü.

Polis Erol B.'nin, intihar etmeden önce internette sosyal paylaşım sitesindeki sayfasına 'İzmir-Çeşme Adliye önünde kendimi şehit ediyorum' ifadelerinin de yer aldığı bir yazdığı ortaya çıktı.

Kadrosu Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerinde bulunan evli ve 1 çocuk babası polis memuru Erol B., bugün saat 09.00 sıralarında, geçici olarak görevlendirildiği Çeşme Adliyesi önünde başına dayadığı beylik tabancasının tetiğini çekti. Erol B. kanlar içinde yere yığılırken, silah sesine koşan çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen polislerin çağırdığı 112 Acil Servis ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Durumu ağır olan Erol B. daha sonra Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Erol B., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Erol B.'nin ölüm haberi yakınlarını ve meslektaşlarını üzüntüye boğdu.

Ailevi sorunları nedeniyle eşi ile 3 aydan bu yana ayrı yaşadığı söylenen polis Erol B.'nin intihar etmeden kısa süre önce internetteki sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan meslektaşlarına hitaben, şunları yazdığı görüldü:

"Polisin de adalete, insan gibi yaşamaya ve insan gibi çalışmaya hakkı olduğunun farkına varılması ve 'Demokrasi adına daha fazla polis yaşamına son vermesin, bu son olsun' diye İzmir- Çeşme Adliye önünde kendimi şehit ediyorum. Umarım işe yarar, sesimiz duyulur, siz geride kalan meslektaşlarım hak ettiği özlük haklarına ve insan hakları ile insani koşullarda yaşayıp çalışma şartlarına kavuşursunuz! Geride bıraktığım 71 yaşındaki annemi oğulsuz, 9 yaşında zaten annesiz büyüyen oğlumu bir de babasız, ailemi sevenlerimi ve sevdiklerimi bensiz bıraktığım için üzgünüm, Ancak meslektaşlarımın geride bıraktığım emanetlerime sahip çıkacaklarından da şüphem yoktur."



Borçları varmış



Erol Benzer’in Facebook’taki ’Polis Kürsüsü’ adlı grup sayfasında intihar etmeden önce sıkıntılarını paylaştığı da ortaya çıktı. Benzer’in buradaki notunda, geride kalanlara bir bankadaki iki kredi ile, bir başka bankaya ait kredi kartı borçları nedeniyle özür dileyip, "Borçlar bir şekilde ödenir. Oğluma eğitimi konusunda yardımcı olabilecek hayırsever insanlara da desteklerinden dolayı şimdiden teşekkür ederim. Elveda..." yazdığı görüldü.

Grup yöneticisinin, Benzer’in bu notu üzerine:

"Acil-İzmir-Çeşme’de bulunan meslektaşlarımızdan acilen sayfamıza mesaj atmalarını arz ederim. Bir meslektaşımız adliye önünde intihar edeceği ile ilgil mesaj atmış. lütfen yardımcı olun. Bir canı kurtaralım" diye bir mesaj attı.

Ardından sayfa yöneticisi, "Erol Bey lütfen. Sorunlarınız neyse konuşarak halledebiliriz. İntihar çözüm değil. Hiçbir neden için ölmeye değmez. Hiç kimse yoksa bile oğlunuz için yaşamalısınız. Orda mısınız? Lütfen bir ses verin. Hiçbir neden, hele de sorunlarımıza ses getirmek için intihar edilmesin. İstemiyoruz, böyle şeyi. Hep beraber sorunlarımızın üstesinden gelebiliriz. Yaşama son vermek kolaya kaçmaktır. Zor olanı seçelim beraber" yazdığı, ancak cevap alamadığı görüldü.