Polis Mehmet 21, şoför Velat 24, öğrenci Berkay 19 yaşındaydı

İstanbul'da Cumartesi akşamı düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren 30'u polis görevlisi toplam 38 kişinin büyük bölümünün en önemli ortak özelliği, genç olmaları.

Polis memurluğu görevine üç ay önce başlayan 21 yaşındaki Mehmet Zengin'den 19 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Berkay Akbaş'a, hayatını kaybenlerin bazılarının hikayelerini derledik.

Akbaş 19 yaşındaydı. Ankara'daki Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ikincisi sınıf öğrencisiyken iki günlüğüne İstanbul'a gelmişti. Patlama olduğu sırada taksideydi.

Ailesi Cumartesi akşamı çocuklarına ulaşamadığında sosyal medya üzerinden fotoğraflarını yayımlayarak yardım istedi.

Ancak Berkay'ın, hayatını kaybeden siviller arasında olduğu ortaya çıktı.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan baba Salim Akbaş, oğlunu, "Benim evladım pırıl pırıl, çağdaş, Atatürkçü, çok başarılı, yüksek ideali olan, sevecen, aşırı hümanist bir çocuktu" diye tarif ediyor.

Ortaokul ve liseyi de Ankara'da okuyan Berkay Akbaş'ın, yaz aylarında Sinop'a döndüğünü, son patlamalar nedeniyle oğlunu "tedirgin etmeden" uyarmaya, tembih etmeye çalıştığını anlatıyor Akbaş.

Ölenlerin ardından "şehit" denmesine ise tepkili baba Akbaş. "Çocuklarımıza iyi bir eğitim verme adına, pek çok özveride bulunduk ama 19 yaşında bir çocuğu devletin aczinden kaybettik. Bunun adına şehit denmesini ısrarla ve ısrarla reddediyorum" diyor.

Akbaş ekliyor: "Herkese şehit hapı yutturularak insanların acıları bastırılıyor. O yüzden şehit denmesi. Devletin aczi şehit kelimesiyle kapatılacaksa benim oğluma şehit denmesin. Devletin bir aczi var burada."

Çorumlu polis memuru Mehmet Zengin de Cumartesi akşamı statta maç için görevlendirilen çevik kuvvet polislerinden biriydi.

21 yaşındaki Zengin üç ay önce göreve başlamıştı.

Ölümü haberini hem kuzeni Emine Zengin hem de ev arkadaşı polis memuru Hüseyin Yücetaş sosyal medya üzerinden duyurdu.

Haber, Ankara'da yaşayan annesi Birsen ve babası Kadir Zengin'e ise sağlık ekipleri eşliğinde verildi.

Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinden, Kartal Yuvası mağazası çalışanı 29 yaşındaki Tunç Uncu'nun saldırıda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Uncu'nun Zincirlikuyu Camii'nden kaldırılan cenazesine Beşiktaş Kulübü'nün yöneticileri ve aralarında Caner Erkin'in de bulunduğu bazı futbolcular katıldı.

BBC Türkçe'ye konuşan Uncu'nun Kartal Yuvası mağazalarından iş arkadaşı Melisa Güliyor, "Tunç, Beşiktaş'a gönül veren biriydi. Kendisini bir kere olsun üzüntülü görmedim. Çok esprili ve yardımsever bir arkadaşımdı" diyor.

Uncu'nun cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Tabutuna Türk bayrağı ile Beşiktaş bayrağı ve forması sarıldı.

Saldırıda hayatını kaybeden Vodafone Arena'dan sorumlu Özel Güvenlik Şube Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu evli ve 2 çocuk babasıydı. Babası emekli emniyet müdürü olan Karakurdu, 2008 yılında kardeşini trafik kazasında kaybetmişti.

Karadeniz Ereğli Lisesi'nden mezun olduktan sonra polis koleji sınavlarını kazanarak okulu bitiren Karakurdu'nun yaklaşık 15 yıl önce emniyet teşkilatında görev yapmaya başladığı öğrenildi.

Patlama yerinden saniyeler önce geçen Habertürk Muhabiri Kartal Yiğit, patlamadan önce Karakurdu ile karşılaştığını ve kendisine şu sözleri söylediğini aktardı:

"Kardeşim buralarda durma' dedi. Sonra tanıdık birbirimizi. O bana, ben ona sarıldım. 'Ya görüyor musun, bin 500 Bursalı taraftar geldi. Beşiktaş stadına ilk kez geldiler. Yıllar sonra. Sabah gişelerden aldık. Bak olaysız bitti. Şimdi yine gişelere bırakacağız. Olaysız bitti ama bak sabahtan beri kaç tane polis peşlerinde güvenliklerini sağlamak için çaba harcıyor."

Karakurdu'nun cenazesinin, memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, Twitter hesabından Karakurdu için bir taziye mesajı yayınladı.

Diyarbakır Velat Demiroğlu bir dolmuş şoförüydü. Kırmızı ışıkta durduğu sırada meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

24 yaşındaki Demiroğlu'nun Facebook fotoğrafı ise bombalamalara tepki gösteren bir görseldi.

Burada şöyle yazıyordu: "Görüşü ne olursa olsun, görevi ne olursa olsun ölüm istemiyoruz. Hiçbir neden insan hayatından önemli değildir."

Demiroğlu'nun Facebook'taki kapak fotoğrafı ise Ankara Garı'ndaki 10 Ekim saldırısında çekilmiş bir fotoğraftı.

Ölümünün ardından arkadaşları sayfasında, askerlik fotoğraflarını paylaşarak acılarını dile getirdiler.

Babası da Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bekçi olan İlker Uylaş 7 yıldır polis memuru olarak çalışıyordu.

Ağabeyi de polis memuru.

27 yaşındaki Uylaş dört aylık evliydi.

24 yaşındaki Adem Serin, Gaziantep'te temizlik işçisi bir anne babanın oğluydu.

Anne İsminur ve baba Şefik dün patlamanın haberini aldıktan sonra oğullarına ulaşamayınca İstanbul'a geldiler.

Bu nedenle, ölüm haberini vermek için gelen polisler ise onları evlerinde bulamadı.

Ailenin yaşadığı sokağa ve ailesinin evine Türk bayrakları asılırken, aynı sokakta taziye çadırı kuruldu. DHA'nın haberine göre, hayatını kaybeden polis memuru bir ay sonra nişanlanacaktı.

Beşiktaş'taki Vodafone Arena Stadı'nın hemen yanındaki saldırıda hayatını kaybeden polislerden biri de beş aylık polis memuru 21 yaşındaki Durmuş Öcal'dı.

Ispartalı polis memurunun anne ve babası aynı Gaziantepli Adem Serin'inkiler gibi saldırı haberin duyar duymaz yola çıkmışlardı.

Henüz 5 aylık polis memuru olan Öcal, Afyonkarahisar Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olduktan sonra 8 Temmuz'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde göreve başlamıştı.

21 yaşındaki polis memuru Oğuzhan Duyar'ın annesi, oğlunun henüz 7 ay önce polis olduğunu söyledi ve "hep şehit olmak istiyordu ve de oldu. Benim oğlum istediğini oldu" dedi.

DHA'nın aktardığına göre, oğlunun doğum gününün 28 Aralık'ta olduğunu söyleyen Nuran Duyar, "Doğum günü için gelecektim ama morgdan aldım. O hainlerin hiçbir zaman yanına kalmasın" dedi.

Annesi, "Ne istediler benim kuzumdan. Varım, yoğum bir tanemdi. Bir tanecik yavrumdu. Onu da götürdüler. Elimden kaydırıp aldı. Ama onların yanına kalmasın. Biz her zaman dimdik ayaktayız. Polisliği seviyordu" dedi.

İki yıllık polis memuru 23 yaşındaki Okan Doğan, saldırıdan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Doğan'ın Malatya'da yaşayan ailesi Yusuf ve Nadriye Doğan, ölüm haberini aldıktan sonra Pazar sabahı İstanbul'a geldi.