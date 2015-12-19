Polis, Maraş Katliamı'nı anmak isteyenler kente alınmadı

Maraş Katliamı'nın 37. yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek anma ve kınama etkinliklerine gelen vatandaşlar şehre alınmadı.

DİHA'nın haberine göre yasak kararı alan valiliğin emri ile kentte düzenlenecek eylem ve etkinliklerin önüne geçmek için kent girişlerinde kontrol noktaları oluşturuldu. Adana, Antep ve Kayseri karayolları üzerinde asker ve polislerce kurulan bu kontrol noktalarında yabancı plakalı araç ve toplu taşıma araçları durduruldu, araç içerisinde yer alan kişilerin kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra kente girişlerine izin verildi. Anma için kente gelenler ise durdurularak geçişleri engellendi.

Kent girişinde bu önlemlere gidilirken kentin içi de polis ablukasına alındı. Özellikle katliamın yaşandığı Yörük Selim mahallesine polis yığıldı.

Kent girişlerindeki engelleme nedeniyle polis ve askeri yetkililerle yapılan görüşmeler sonucu sadece Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) Eş Sözcüsü Hülya Yer, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Başkanı Gani Kaplan, Hacı Bektaş Veli Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Avrupa Alevi Dernekleri Federasyonu yöneticileri ile HDP İstanbul Milletvekili Erdal Ataş’dan oluşan bir grubun kente girişlerine izin verildi. Girişlerine izin verilen heyet, katliamın yaşlandığı Yörük Selim mahallesine gitti.

Katliamın üstünden 37 yıl geçti

19 Aralık ile 26 Aralık 1978 tarihleri arasında Kahramanmaraş'ta yaşayan Alevi'lere yönelik katliamda resmi rakamlara göre 105 vatandaş katledildi. Ayrıca Alevilere ait iş yerleri ve evler yakılıp yıkıldı.