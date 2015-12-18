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Yaşam

Valilik, ‘Olayların bir kez daha yaşanmaması amacıyla’ Maraş katliamı anmasını yasakladı

Maraş katliamının anması 19 Aralık’ta yapılacaktı

18 Aralık 2015 18:20

Kahramanmaraş Valiliği, Maraş katliamının 37'nci yıldönümü nedeniyle düzenlenecek basın açıklaması, yürüyüş ve eylemleri ‘Olası olayların bir kez daha yaşanmaması amacıyla’ yasaklandığını duyurdu.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki dernekler tarafından 19 Aralık Cumartesi günü Gar Meydanı’nda ’Maraş olayları sırasında hayatını kaybedenleri anma’ isimli yürüyüşe, olası olayların bir kez daha yaşanmaması amacıyla izin verilmemesinin uygun görüldüğü belirtildi. Açıklamada, kentteki huzur ve güven ortamının sağlanmasının devletin görevi olduğunu anımsatılarak, şöyle denildi:

"19 Aralık 2015 Cumartesi günü 11.00- 15.00 saatleri arasında TCDD Gar Meydanında, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında ’1978 Olaylarında Ölen İnsanları Anma’ konulu açık hava toplantısı ile ilgili müracaat valiliğimizce değerlendirilmiş olup, bu tür olayların ilimizde bir daha yaşanması ve hiç kimsenin arzu etmeyeceği durumların meydana gelmemesi için söz konusu toplantı ve gösterinin yasaklanması valiliğimizce uygun görülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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