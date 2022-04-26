Polis kurşunuyla öldürülen Orhan Günbay’ın ağabeyi: Kardeşimi birlikte uyuşturucu kaçırdığı polisler öldürdü

Göçmen kaçakçılığı yaparken Bitlis’in Ahlat ilçesinde öldürülen Orhan Günbay’ın ağabeyi Hanifi Günbay, kardeşinin polislerle işbirliği yaparak mülteci ve kokain taşıdığını öne sürdü. Günbay; “Kardeşim mültecileri taşıyordu. Polisler ise malın varış noktasına kontrollü şekilde ilerlemesini sağlıyordu. Kardeşim dik kafalılık yapınca öldürüldü” dedi.

Göçmen kaçakçılığı yapan Orhan Günbay 16 Aralık 2019 tarihinde Bitlis’in Ahlat ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymadığı gerekçesiyle açılan ateşle öldürüldü. Günbay’ı öldüren polislere açılan davada Bitlis 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti 4 sanık polise müebbet hapis cezası verdi. Orhan Günbay’ın ağabeyi Hanifi Günbay kardeşinin ölümüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı’na, Adalet Bakanlığı’na defalarca dilekçe yazdı. Dilekçelerinde çarpıcı iddialarda bulunan ağabey Günbay ilk kez Halk TV’den Seyhan Avşar’a konuştu.

Kardeşinin öldürülmeden 6 ay önce göçmen kaçakçılığı yaptığını aktaran Orhan Günbay, “Daha öncesinde İstanbul’daydı. Memlekete dönünce bu işe başladı. İlçede kardeşimin uzun yıllardır arkadaşlık yaptığı polisler vardı. Bu polisler kardeşimin borcu olduğunu bildikleri için onu bu işin içine çektiler” dedi.

Kardeşinin Van’dan Bitlis’in ilçeleri Adilcevaz ya da Tatvan’a gelen mültecileri alarak Muş’a bıraktığını aktaran Günbay, “Mülteciler üzerlerinde kokain taşıyormuş. Kardeşim ve işbirliği yaptığı polisler malın varış noktasına kontrollü şekilde ilerlemesini sağlıyordu. Kardeşim kokain taşınması işini sonradan öğrendi. Dik kafalılık yapınca ise öldürüldü. İşbirliği sadece polislerle de değil Bitlis milletvekillerinden birinin iki yeğeni de bu işin içerisinde” iddiasında bulundu.

Kardeşinin öldürülmeden önce Ahlat AKP ilçe teşkilatında çalışan yakın bir arkadaşına giderek, “65 bin TL param var. Bana bir şey olursa bunu çocuklarıma ilet” dediğini aktaran Günbay, “Kardeşim o arkadaşına polisler ‘beni öldürecek’ demiş. Parasını arkadaşına bırakmak istemiş. Arkadaşı ise ‘ilçede bulunan kuyumcuya bırakalım daha güvenli olur’ deyince söz konusu parayı beraber kuyumcuya bırakmışlar. Öldürülmeden 3-4 gün önce ise kardeşim yana yakıla bir hafıza kartı arıyormuş. Bunlarla ilgili bir veri biriktiriyordu muhtemelen” ifadelerini kullandı.

“32 km hızla giden kardeşimin aracına ateş ediyorlar” diyen Günbay, “Bir polis araçtan o telefonu alıyor. Bunlar kamera kayıtlarında var. Ancak telefon hiç bulunamadı ve inceleme yapılamadı” dedi.