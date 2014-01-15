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Yaşam

Polis kurşunuyla öldü, AİHM Türkiye'yi haksız buldu

AİHM, Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 'yaşam hakkı ve etkili soruşturma hakkı' ile ilgili maddesini ihlal ettiğine hükmetti

15 Ocak 2014 00:23

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), kendisini durdurmak isteyen polis görevlisinden kaçarken vurularak öldürülen Murat Kasap isimli vatandaşın annesi ve dört kız kardeşinin açtığı davada Türkiye'yi haksız buldu.
AİHM kararı gereği Türkiye, anne Resmiye Kasap'a 30 bin, diğer dört kız kardeşe toplam 10 bin euro maddi tazminat ödeyecek.
Adana'da, 29 Eylül 2006 tarihinde polisin dur ikazına uymayarak motosikleti ile kaçmaya çalışan Murat Kasap vurularak öldürülmüştü. Türkiye'deki mahkemelerde yargılanan sorumlu polis, bir yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış ancak daha sonra bu mahkumiyet kararının ilanı tecil edilmişti.
AİHM'e 2010 yılında başvuran şikayet sahipleri, özellikle mahkumiyet kararının tecil edilmesinin ciddi bir insan hakkı ihlali oluşturduğu görüşünü dile getirmişti.

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