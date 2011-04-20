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POLİS KOVALAMACASINDA 5 YARALI İSTANBUL (A.A)

20 Nisan 2011 12:32

-POLİS KOVALAMACASINDA 5 YARALI İSTANBUL (A.A) - 20.04.2011 - Küçükçekmece'de, polisten kaçan otomobil ile ekip otosunun çarpışması sonucu 3'ü polis 5 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin, durumundan şüphelenerek durdurmak istediği 34 YL 3528 plakalı otomobil, ''dur'' ihtarına uymayarak kaçtı. Kaçan otomobil ile polis ekipleri arasında yaşanan kovalamaca uzun süre devam etti.  Kovalamaca, Teyfikbey Mahallesi Maslak Çeşme Caddesi'nde, polis ekip otosuyla, şüphelilerin kullandığı aracın çarpışmasıyla son buldu. Kazada, polis memurları E.A, E.Ö. ve A.Y. ile şüpheli otomobildeki Özcan G. ile Muhammed Ö. yaralandı.  Yaralanan polislere ilk müdahaleyi meslektaşları yaparken, sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Haseki Eğitim Araştırma ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kaza yapan otomobiller yapılan incelemenin ardından yoldan kaldırıldı. Özcan G. ve Muhammed Ö'nün hırsızlık suçlarından birçok kaydının bulunduğu öğrenildi.

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