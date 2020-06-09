"Polis, Koronavirüs'ten çok kişiyi öldürüyor": Kenyalılar, yargısız infazlara karşı yürüdü

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Afrika ülkesi Kenya'nın başkenti Nairobi'de iki yüz kişi polis şiddeti ve yargısız infazlara karşı barışçıl bir yürüyüş düzenledi.

Nairobi'de yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle bir süredir "gün batımından gün doğumuna" sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu süreçte polis şiddeti olaylarında ciddi bir artış gözlemlendi.

Nairobi merkezli üç taban örgütü, bu duruma dikkat çekmek için şehrin yoksul bölgelerinden Mathare'de bir eylem düzenledi.

Arkadaşını polis şiddetine kaybeden film yapımcısı Sobukwe Nonkwe, "Bugün burada bizi Korona'dan korumakla görevli polisleri prostesto ediyoruz. Polis, Korona'dan daha çok insanı öldürüyor" diye konuştu.

Doğum yaptığı gün erkek arkadaşı polis tarafından vurularak öldürülen Rachel Wanjiku da polisin karanlıkta genç erkekleri hedef aldığını söyledi.

Polis gözleme örgütü IPOA, sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başlamasından bu yana Kenya'da polisin 15 kişiyi öldürdüğünü ve 31 kişiyi yaraladığını bildirdi.