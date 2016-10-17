Polis köpekleri de 15 Temmuz mağduru

Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesindekiKöpek Eğitim Merkezi’nde (KEM) eğitilen polis köpekleri darbe girişimi mağdurları arasında yer aldı. Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Ankara’da 15 Temmuz gecesi darbecilerin en büyük hedeflerinden biri, Özel Harekât Dairesi oldu. Merkez F-16 savaş uçaklarıyla bombalandı, 53 şehit verildi. Özel Harekât Dairesi’nin hemen bitişiğinde bulunan Köpek Eğitim Merkezi de bombardımanın tüm dehşetini yaşadı.

Hem tedavi hem eğitim

O gece yaşananları anlatan KEM’de görevli Komiser Merve Hilal Aşıkdoğan, “Darbe girişimini duyunca tüm ekip görevimizin başına geçtik. Hepimiz buraya geldik, bitişiğimizdeki Özel Harekât Dairesi savaş uçaklarınca bombalandı, yangın çıktı. Savaş alanı gibiydi, eğitimdeki tüm köpekler havlayarak kaçışıyordu, onları alıp daha güvenli kulübelere götürdük. Bir gün önce doğum yapan köpeğimiz vardı, onu ve yavrularını da güvenli bölgeye aldık. Tüm idareciler köpekleri korumak ve sakinleştirmek için o gece saatlerce barınaklarda köpeklerin yanında kaldı” dedi. Aynı zamanda veteriner hekim de olan Aşıkdoğan, darbe gecesi yaşananlardan köpeklerin nasıl etkilendiğini de şöyle anlattı:

“Yüksek patlama sesi, bombardımandan sonra köpeklerde davranış bozukluğu başladı. 2 gün boyunca sessiz kaldılar, en ufak patlama sesinden refleks gösterip havlamaya başladılar. Kendi etraflarında dönme, tüy dökme gibi belirtiler ortaya çıktı. Beklenmedik tepkiler gösterdiler, eğitmenlerine karşı davranış bozukluğu oluşmaya başladı.

Ani ve yüksek seslere tepki vermeye başladılar. Uzman veteriner hekimler ve eğitmenlerle yoğun bir rehabilitasyon çalışması başlattık. Patlayıcı madde, narkotik, asayiş alanında köpek eğitimine ara vermeden devam ettik. Yoğun terapi ve çalışmalarla eğitim kurları başarıya ulaştı. O süreçte davranış bozukluğu gösteren köpeklerimiz, başarıyla kurslarını bitirdi. Artan terör olayları ve oluşan ortam nedeniyle patlayıcı madde kurslarımızı arttırdık. Özellikle patlayıcı ve narkotik konusunda eğitilen köpeklerimizde büyük başarı elde edildi. Patlayıcı madde uzmanı köpeklerimiz, üstün başarı gösterdiler.”

10 branşta eğitim

KEM’de köpekler ‘uyuşturucu madde, patlayıcı madde, silah ve mühimmat, kadavra, kâğıt para, özel operasyon, asayiş-devriye, çay-tütün, şehir içi iz takip aramalarında’ eğitiliyor. Türkiye genelinde EGM bünyesinde çoğu patlayıcı maddede olmak üzere 400’e yakın köpek aktif görev alıyor.