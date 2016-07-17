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15 Temmuz Darbe Girişimi

Konya'daki jetler de darbe için mi havalanacaktı; polisten, 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'na baskın!

Harekat komutanı Albay Mustafa Ertürk ile birlikte 7 asker gözaltına alındı

17 Temmuz 2016 21:33

Konya'da çok sayıda polis, darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan rütbeli askeri personeli gözaltına almak için Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığına girdi.

Konya 3'üncü Ana Jet Üssü Harekat Komutanı Kurmay Albay Mustafa Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. 

Üsse giriş ve çıkışların polis tarafından kapatıldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, operasyon ile ilgili “Başarılı oldu” dedi.

CNN Türk muhabirinin aktardığı bilgiler şöyleydi:

"Konya 3. Ana Jet Üssü’ne polis girdi. 15  Temmuz’dan beri otobüslerle giriş çıkışlar engelleniyordu. Polis 30 araçla içeri girdi. Hareket komutanı Mustafa Ertürk’ün içeride bulunduğu söyleniyordu. Ertürk’ün ikinci bir darbe yapacağı söyleniyordu. Resmi olmamakla birlikte iddia böyle."

 

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