Sivas’ta son günlerde yeniden artış gösteren cep telefonu kontör dolandırıcılığına karşı caddelere ‘Polis kontör istemez’ afişleri asıldı.

Kişilere kendilerini polis olarak tanıtıp, kontör göndermelerini isteyerek dolandıranlara karşı harekete geçen Sivas Emniyet Müdürlüğü, son günlerde yeniden artış gösteren bu suçla mücadele için caddelere yeniden pankartlar astı. Pankartlarda, ‘Polis kontör istemez, kontör dolandırıcılığına karşı uyanık ol’ ifadesine yer verildi.

Atatürk Caddesi üzerindeki çeşitli noktalara asılan pankartların sayısı il genelinde artırıldı.