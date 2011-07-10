‘Polis Koleji’ sınavında yeni ‘sehven’ vakası

T24 - Polis Koleji sınavlarına giriş için başvuran öğrenciler, internet sitesinde sabah ve akşam iki farklı liste gördü. Sitede ‘Özel okullardan başvuruların Milli Eğitim Bakanlığı’nca sehven yapılmadığı için listenin güncellendiği’ açıklandı.





Milliyet gazetesinin haberine göre; Polis Koleji sınavlarına giriş için başvuruda bulunan öğrenciler, internet sitesi aracılığıyla açıklanan sonuçlara baktıklarında sabah ve akşam iki farklı liste gördüler. Ankara Polis Koleji, çok geçmeden internet sitesi aracılığıyla bir açıklama yaparak, “Söz konusu sınava özel okullardan başvuran öğrenci bilgilerinin sonuç tablosuna aktarımının Milli Eğitim Bakanlığı’nca sehven yapılmadığı tespit edilmiş olup bu öğrencilerin de eklenmesiyle oluşan sınav sonuç listesi güncellenmiştir” dedi. Sabah yayımlanan sonuçlara göre çocuklarının başarılı olduğunu ancak akşam yayınlanan sonuçlara göre başarısız olduğunu söyleyen veliler ise duruma tepkili. Oğlunun sabah sonuçlarına göre Polis Koleji Sınavı’na girmeye hak kazandığını, akşam yayımlanan listeye göre ise başarısız konuma düştüğünü savunan Çetin Güven, “Oğlumun hâlâ haberi yok, söyleyemedim” dedi.



Polis Koleji’ne girmek isteyen öğrenciler, öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği Seviye Belirleme Sınavı’na (SBS) girmek zorunda. SBS sonucu ve Ortaöğretim Yerleştirme Puanı’na göre düzenlenen Polis Koleji sınavına girmeye hak kazananların listesi, önceki gün saat 08.30’dan itibaren www.egm.gov.tr, www.poliskoleji.k12.tr ve www.oges.meb.gov.tr adreslerinden duyuruldu. Öğrenciler sonuçları öğrenmeye başladı ancak iddiaya göre bir süre sonra siteler erişelemez duruma geldi. Bir süre sonra ise iddiaya göre www.poliskoleji.k12.tr adresine sitenin siber saldırıya uğradığı için kullanılmaz hale geldiğini açıklayan bir not konuldu.

Yeni açıklama



Akşam saatlerinde ise aynı sitede yeni bir açıklama yapıldı. Ankara Polis Koleji’nin internet sitesinde (www.poliskoleji.k12.tr) yayınlanan bilgi notunda, “Milli Eğitim Bakanlığınca; 2011 Polis Koleji Aday Tespit Sınavı sonuç bilgileri 08.07.2011 Cuma günü saat 8.30’da ilan edilmiştir. Ancak, söz konusu sınava özel okullardan başvuran öğrenci bilgilerinin sonuç tablosuna aktarımının Milli Eğitim Bakanlığı’nca sehven yapılmadığı tespit edilmiş olup bu öğrencilerin de eklenmesiyle oluşan sınav sonuç listesi güncellenerek aynı gün saat 16.30 da ilan edilmiştir.”



Gölcük Uğur Mumcu İlköğretim Okulu’ndan mezun Gökhan Güven’in babası Çetin Güven, sabah açıklanan listelerine göre başarılı olduğunu iddia ettiği oğlunun öğleden sonra güncellenen liste ile başarısız konumuna düştüğünü öne sürdü. Milliyet’e konuşan Güven, şunları söyledi:

Oğluma söylemedim



“Oğlum Gökhan’ın önceki sabah 08.30’da açıklanan Polis sınavı giriş listesine baktığımızda başarılı olduğunu gördük. Kendisi sonuçlara bir daha bakmak isteyince ‘poliskoleji.k12.tr’ adlı siteye öğle vakti tekrar girdik. Ancak ikinci girişimizde sitenin siber saldırıya uğradığı için kullanılmaz hale geldiğini açıklayan bir not ile karşılaştık. Başka bir siteye yönlendirme yapılmıştı ama oradan da sonuçlara ulaşamadık.



Ben siteye gece tekrar girmeyi deneyince güncellenmiş bir liste yayınladıklarına dair başka bir not gördüm. Oğlumun sabahki sıralaması 9 bin 226 iken, yeni liste ile 11 bin 119 oldu. Sabah başarılıyken bu yeni listeyle başarısız olduğu yazıyordu. Oğlumun hâlâ haberi yok, söyleyemedim.”