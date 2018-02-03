Polis, kokoreççide garsonu tokatladı, iş yeri sahibine tabanca doğrulttu (2)

POLİSLER HAKKINDA İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Karaman Valiliği, meslektaşlarıyla gittikleri kokoreççide, garson ve iş yeri sahibine saldıran komiser yardımcısı E.E., çıkan kavga sırasında garsonu döven B.Ş., hakkında idari soruşturma başlatıldığını belirtti.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli B.Ş. ile Konya İl Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli 2 polisin izinlerini geçirmek için Karaman\'da bulundukları belirtilen açıklamada, \'\'İlimiz merkezinde bulunan bir işyerinde yemek yedikleri esnada işletme sahibi ve çalışanları ile yemek servisi konusunda meydana gelen istenmeyen olaylarla ilgili tartışmanın işyeri ve kısa süre sonra işyeri dışında devam eden olay esnasında emniyet mensuplarından birisi tarafından havaya 2 el ateş edildiği bilgisi edinilmiştir. Alınan ihbar doğrultusunda olay yerine intikal eden ekiplerimiz tarafından olaya derhal müdahale edilerek, tarafların polis merkezi amirliğimize intikalleri sağlanmış, Cumhuriyet Savcımızın talimatları doğrultusunda adli işlem yapılmıştır\'\' denildi

Polisler hakkında idari soruşturmanın başlatıldığı ve soruşturma içinde müfettiş talep edildiği belirtildi.

Polis-Halk arasında güveni zedeleyecek her türlü durumun idari ve adli yönden titizlikle değerlendirildiği belirtilen açıklamada, \'\'Emniyet Teşkilatı olarak son derece önem verdiğimiz, Polis-Halk ilişkilerini olumsuz etkileyecek, halkımızın bize olan güvenini zedeleyecek her türlü durum hem adli, hem idari yönden titiz bir şekilde değerlendirilerek, ilgililer hakkında kanuni gereği tavizsiz bir şekilde yerine getirilmekte olup, söz konusu olayla ilgili süreç de aynı hassasiyetle takip edilmektedir\'\' denildi.