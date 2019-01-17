Polis, koçbaşıyla girdiği evlerde uyuşturucu ele geçirdi

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ ve İzmir\'de uyuşturucu satıcılarına yönelik \'şafak\' vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. 10 ayrı adrese düzenlenen baskınlarda polis, bazı evlere çelik kapıları koçbaşlarıyla kırarak girdi. Bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelileri 4 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Yeterli delillerin elde edilmesinin ardından da geçtiğimiz Salı günü Denizli ve İzmir\'de belirlenen 10 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, bazı evlere, çelik kapıları koçbaşlarıyla kırılarak, girilebildi. Özel eğitimli narkotik köpekleri ile evlerde arama yapıldı. Aramalarda, evlerin çeşitli yerlerine gizlenmiş toplam 990 gram esrar, 80 gram eroin, 8 gram metamfetamin, 20 uyuşturucu hap, 2 gram bonzai ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 1400 TL ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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