Polis kocasını 4'üncü kat balkonundan attı

Diyarbakır’da adı açıklanmayan kadın, tartıştığı polis eşi O.Ö.'yü bacaklarından tutup 4'üncü katta oturdukları evin balkonundan attı. Ölümden dönen O.Ö.'nün belinin kırıldığı ancak hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.



İki gün önce Gaziler semtinde meydana gelen olayda, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru O.Ö., mesai dönüşü geldiği evinde eşiyle tartıştı. Daha sonra eşinin yatıştığını düşünen polis O.Ö., balkona çıkıp bir sigara yaktı.



Adı açıklanmayan kadın, aniden gelerek eşi O.Ö.'yü bacaklarından tutup balkondan attı. Neye uğradığını şaşıran O.Ö. bir anda kendini 4'üncü kattan toprak zeminde buldu. Olayı gören çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Diyarbakır Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan O.Ö., ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Belinin kırıldığı belirtilen polis memuru O.Ö.'nün tedavisi sürerken, gözaltına alınan eşi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.





