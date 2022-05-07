Polis Kızılay'da Somali restoranındakileri çıkardı: Başka yerde yesinler

Ankara Kızılay’da bulunan Afrika Mutfağı konseptli restoran, polisler tarafından boşaltıldı. Polis Somalili mültecilere Kızılay’da istenmediklerini söyleyerek başka yere gitmelerini isterken, işletmeci Mohamed I. Abdullahi daha önce de ‘sizi burada istemiyorlar’ denilerek işyerlerinin boşaltıldığını söyledi.

"Sadece siz değil, Iraklısı da istenmiyor, Suriyelisi de istenmiyor"

Daha önce de polis tarafından “Burada istenmiyorsunuz” denilerek başka yere taşınması istenen işletmeye dün yine polisler geldi. Polisin işletmedeki müşterileri çıkardığı görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı. Görüntülere göre polis “Gidin Esertepe’de açın, Keçiören’de açın, burada Kızılay’da istenmiyor. Duyumlar geliyor bize. Sadece siz değil, Iraklısı da istenmiyor, Suriyelisi de istenmiyor. Biz duyumlar alıyoruz, size anlatamıyoruz” diyerek restoranın boşaltılmasını istedi. Müşterilerin itiraz etmesi üzerine polis “Keçiören’de, Altındağ’da yesinler, burası değil... Nerede ikamet ediyorsanız orası... Yeter artık, buraya ekip sabitleyeceğim” dedi.

Görüntülerin ardından Evrensel'e konuşan işletmeci Mohamed I. Abdullahi, “Maalesef polisler dün işyerlerimize gelip boşalttılar, hiç gerekçe olmadan. Ama yine tekrar açtık. Bu ilk değil, daha önce onlarca kere böyle yaptılar. Sadece ‘sizi burada istemiyoruz’ diyorlar” dedi.