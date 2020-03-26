Polis "Kes otur yerine" dediği vatandaştan özür diledi

Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 74 yaşındaki Kemal Konca'ya "Kes, otur yerine, burada bir sürü insanın şeyi söz konusu" ifadelerini kullanan polis memuru, yaşlı adamı evinde ziyaret ederek özür diledi.

Haberlere yansıyan görüntüyle ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Manisa Valiliği'nce yapılan idari soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan polis memuru B.Y'nin kötü davrandığı kişinin 74 yaşındaki Kemal Konca olduğunu tespit etti.

Haberler.com'un haberine göre; Konca'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Adakale Mahallesi'nde yaşadığının belirlenmesinin ardından kötü davrandığı Konca'nın evine giden polis memuru B.Y'nin, yaşlı adamdan özür dileyerek büyük bir hata yaptığını, yaşananlardan dolayı oldukça üzgün olduğunu söylediği öğrenildi.

Ne olmuştu?

22 Mart'ta yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkma yasağının başladığı gün terminale giden 74 yaşındaki Kemal Konca ile terminaldeki polis memuru B.Y. arasında tartışma yaşanmıştı.



Cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polis memurunun vatandaşa bağırması tepkilere neden olmuş; Manisa Valiliği, hakkında soruşturma başlattığı polis memurunu görevinden uzaklaştırmıştı.