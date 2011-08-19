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Yaşam

Polis kendi düğününde 1 kişiyi öldürdü.

24 yaşındaki İmdat Ünal'ın ölümüne neden olan kurşunun, olay günü düğünü olan polis memuru 28 yaşındaki Orhan Kahraman'ın tabancasından çıkt

19 Ağustos 2011 03:00

T24- Uşak'ta 2 Temmuz günü eşi ile yürürken nereden geldiği belli olmayan kurşunun başına isabet etmesiyle yaşamını yitiren 24 yaşındaki İmdat Ünal'ın ölümüne neden olan kurşunun, olay günü düğünü olan polis memuru 28 yaşındaki Orhan Kahraman'ın tabancasından çıktığı belirlendi.


İsmetpaşa Caddesi’ndeki Tiritoğlu Parkı’nda 2 Temmuz günü meydana gelen olayda, 24 yaşındaki İmdat Ünal, eşi 22 yaşındaki Zübeyde Ünal ve akrabalarıyla birlikte yürüdüğü sırada nereden geldiği belli olmayan kurşunun başına isabet etmesiyle ağır yaralandı. Henüz 6 aylık evli olan İmdat Ünal, ambulansla Uşak Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı, ancak bir hafta sonra yaşamını yitirdi.


Parktaki düğünde polis ateş etmiş

Polis, kimin ateş açtığını belirlemek için çalışma başlattı. Olayın meydana geldiği tarihte Tiritoğlu Parkı’na 800 metre uzaklıkta bulunan Uşak Hasan Hilmi İlköğretim Okulu’nun bahçesinde düğün olduğu ve silahla ateş edildiğini tespit edildi. Soruşturmayı bu yönde derinleştiren polis, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürüttüğü çalışmayla kendi düğününde havaya ateş ettiği belirlenen 5 yıllık polis memuru O.K.’nın tabancasına el koydu. Tabanca ve otopside İmdat Ünal’ın başından çıkartılan mermi çekirdeği incelenmek üzere İzmir Kriminal Polis Laboratuarı’na gönderildi. Ünal’ın ölümüne neden olan kurşunun Orhan Kahraman'ın tabancasından çıktığı tespit edildi.


Van Özalp'e tayini çıkmış

Uşaklı olan polis memurunun olay tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde görevli olduğu, düğününü yapmak üzere Uşak’a geldiği ve doğu görevi için Van’ın Özalp İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne tayininin çıktığı bildirildi. Uşak Emniyet Müdürlüğü, polis memuru ile ilgili olarak düzenlediği soruşturma evrakını, adli işlemlerin yapılması için Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

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