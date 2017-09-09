POLİS, KAYIP KIZI 'SMS' İLE ARIYOR

Haber: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

İstanbul\'da 8 Eylül tarihinde esrarengiz bir şekilde kaybolan Aynur Y.\'yi polis \'SMS\' ile arıyor. \"Kayıp Alarmı\" projesi kapsamında Kayıp Çocuk başlığı ile atılan mesajda kızı görenlerin 155 polis imdat telefonuna mesaj atmaları istendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün kaybolan 15 yaşındaki bir çocukla ilgili vatandaşlara SMS attı. Kayıp Çocuk başlıklı resimli SMS\'te kayıp Aynur Y. 1.65 boyunda 65 kiloğram, Beyaz Tenli, siyah saçlı, Kahverengi gözlü olarak tarif edildi. Kaybolduğunda üzerinde siyah kapşonlu hırka, lacivert tişört, yeşil eşofman altı, lacivert spor ayakkabı olduğu belirtildi.

\"Kayıp Alarmı\" koduyla geçilen mesajta Aynur Y.\'yi görenlerin mutlaka 155 polis imdat telefonuna yada en yakın polis birimine bilgi vermeleri istendi.

\"KAYIP ALARMI PROJESİ NEDİR\"

Kayıp kişilerin bulunması için yapılan bu çalışma 2014 yılından bu yana sürüyor. Projenin amacı Kayıp şahısların eşkal bilgilerinin ve fotoğrafının, kaybolduğu bölgede bulunan telefon kullanıcılarına SMS veya MMS olarak gönderilmesi ve aynı zamanda sosyal medyada yayınlanması sağlanarak kayıp şahısların en kısa sürede ve en az zararla bulunması. Sistemin facebook ve twitter adresleride bulunuyor.

